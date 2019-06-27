27.06.2019 12:28
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çeşme'de 22 göçmen ölüme yolculukta yakalandı

Çeşme

İzmir'in Çeşme ilçesinde, lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesinde sahil güvelik ekipleri, Karaada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, hemen bölgeye intikal ederken, yasa dışı yollarla yurt dışına denizler üzerinden kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı. 11 Yemen, 6 Senegal, 3 Orta Afrika, 1 Filistin ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 22 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:29 Mezuniyet töreninde yakayı ele verdi
12:27 Çeşme'de 22 göçmen ölüme yolculukta yakalandı
12:26 Hint keneviri operasyonunda karı koca gözaltına alındı
12:25 Ekmek parası için geldiği köyün göletinde boğuldu
12:21 İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak...
12:14 Aydın'da 6 ayda bin 659 kaçak göçmen ile 38 organizatör yakalandı
12:13 Ataşehir'de Türkmenistan uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı