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Çeşme'de 31 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

30.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:53 Çeşme'de 31 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla 'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 28 Aralık günü saat 08.33'te gelen ihbar üzerine Alaçatı Mahallesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi, bölgeye giderek, kaçakların içinde bulunduğu botu durdurdu. Bottaki 14 Suriye, 9 Kongo, 3 Orta Afrika, 3 Angola, 1 Filistin ve 1 Güney Afrika uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 11 kadın ve 8 çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme Limanı'na getirilip, karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

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