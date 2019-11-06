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Çeşme'de 6 Afgan uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı

Çeşme'de yapılan operasyonda yakalanan 1'i Türk vatandaşı, 8'i Afgan uyruklu insan kaçakçılığı organizatörü zanlısından 6 Afgan tutuklandı.

06.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:55 Çeşme'de 6 Afgan uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı
Çeşme'de yapılan operasyonda yakalanan 1'i Türk vatandaşı, 8'i Afgan uyruklu insan kaçakçılığı organizatörü zanlısından 6 Afgan tutuklandı. 1 Türk ile 2 Afgan uyruklu toplam 3 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Çeşme Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz Cumartesi günü ortak operasyonunda 157 göçmen ile göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmalarını organize ettikleri şüphesiyle 1'i Türk, 8'i Afgan uyruklu olmak üzere 9 insan kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan zanlılar bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede 9 zanlıdan Afgan uyruklu olan 6'sının tutuklanmasına 1 Türk vatandaşı ile 2 Afgan uyruklu olmak üzere 3 zanlının adli kontrol şartı ile serbest kalmasına karar verdi. - İZMİR

Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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