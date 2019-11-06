Haberler » Güncel » Çeşme'de 6 Afgan uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı

Çeşme'de 6 Afgan uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı

Çeşme'de yapılan operasyonda yakalanan 1'i Türk vatandaşı, 8'i Afgan uyruklu insan kaçakçılığı organizatörü zanlısından 6 Afgan tutuklandı.

06.11.2019 21:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:55 Çeşme'de 6 Afgan uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı
Çeşme'de yapılan operasyonda yakalanan 1'i Türk vatandaşı, 8'i Afgan uyruklu insan kaçakçılığı organizatörü zanlısından 6 Afgan tutuklandı. 1 Türk ile 2 Afgan uyruklu toplam 3 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Çeşme Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz Cumartesi günü ortak operasyonunda 157 göçmen ile göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmalarını organize ettikleri şüphesiyle 1'i Türk, 8'i Afgan uyruklu olmak üzere 9 insan kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan zanlılar bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede 9 zanlıdan Afgan uyruklu olan 6'sının tutuklanmasına 1 Türk vatandaşı ile 2 Afgan uyruklu olmak üzere 3 zanlının adli kontrol şartı ile serbest kalmasına karar verdi.
(İHA)

Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:56   Erdoğan-Trump görüşmesi
00:55   Su altında Atatürk Portresi yaptılar
00:54   'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı
00:53   3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti
00:52   'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
7.11.2019 00:56:51