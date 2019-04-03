Çeşme'de 9 Mahalle Muhtarı Değişti

31 Mart yerel seçimlerinde Çeşme
'nin 25 mahallesinde çok sayıda muhtar aday olurken, 25 muhtardan 9'u değişti.
31 Mart yerel seçimlerinde, Germiyan Mahallesi Muhtarı Şadan Kaya, Karaköy
Muhtarı Hasan Ali
Lokmacı, Reisdere Mahallesi Muhtarı Feridun Akar ve Şehit Mehmet Mahallesi Muhtarı Yaver Çobankent aday olmadı ve yerlerine yeni muhtarlar seçildi.
Çekişmeli geçen seçimler sonucunda; 16 Eylül
Mahallesi, Üniversite Mahallesi, Ardıç Mahallesi, Yalı Mahallesi ve Şifne Mahallesi muhtarları ise değişti. İlçede toplamda 9 mahallenin muhtarı değilmiş oldu. - İZMİR
Çeşme, Güncel
Kaynak: İHA