Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık sularla doldu

Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık sularla dolduİZMİR'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde atık su borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu.

29.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:00
Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık sularla doldu
İZMİR'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde atık su borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu. Çeşme Yat Limanı'na 200 mesafedeki yoldaki kapkara atık sular vidanjörlerle tahliye edildi.
Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait arıtma tesisinde dün öğle saatlerinde boru patladı. Patlayan borudan tonlarca atık su, dakikalarca arıtma tesisinin hemen önündeki sokağa taştı. Yol atık suyla doldu. Atık su nedeniyle etrafa kötü koku yayıldı. Suyla dolan yoldaki park halinde bulunan 3 otomobil, 1 minibüs, 1 kamyon ve 1 forkliftin sahibi araçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşadı. Turistlerin, lüks yat ve restoranların yer aldığı Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafedeki yola dolan su İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 vidanjör ile tahliye edildi. Trafiğe kapatılan yol 4 saat sonra tekrar trafiğe açılırken, arıma tesisindeki patlayan borunun da onarımı yapıldı. Çeşme’de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık sularla doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme, Güncel, Haber

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