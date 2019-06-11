Çeşme'de belediyeden plaj operasyonu

İzmir
'in Çeşme
ilçesinde bir halk plajının etrafının özel bir işletme tarafından çevrilmesi üzerine belediye ekipleri kapatılan araç ve yaya yolunu tekrar trafiğe açtı. Çeşme Belediyesi
'nden yapılan yazılı açıklamada, Azmak Koyu'nda daha önce halkın ücretsiz olarak kullandığı plajın çevresinin bir şirket tarafından kapatılarak ücretli hale getirildiği, SİT alanı olan bölgede beton dökülerek yapılar inşa edilmeye başlandığı öne sürüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, belediye tarafından 2 kez mühürlenmesine rağmen mührü sökerek inşaat faaliyetini sürdüren firma yetkilileriyle ilgili savcılığa başvurduklarını kaydetti.
Yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını aktaran Oran, şunları kaydetti:
"Hiçbir şekilde taviz vermem, kıyılar kesinlikle halkındır. Halkımızın gönlü ferah olsun. Kıyılarımızın halka kapatılması söz konusu olamaz. İşletme, kıyı şeridindeki özel bir araziyi kiralayıp ecrimisil bedeli ödeyerek plajı kullanma hakkı elde etmiş. Önceki belediye başkanından da ruhsat almışlar. Ama bizim burada halkın anayasal haklarını gözetmemiz gerekir. Bu çok hassas bir denge. Tabii ki işletmelerimiz olacak ama kıyıların halka kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz."
Kaynak: AA
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