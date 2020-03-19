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Çeşme'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Gümrük Müdürlüğünde görevli bir çalışanda koronavirüs tespit edildiğini belirterek, "45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi" dedi.

19.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:17
Çeşme'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı

İzmir 'in Çeşme ilçesinde Ulusoy Limanı'nda çalışan 1 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan vaka dolayısıyla Çeşme Gümrük Müdürlüğünde çalışanlar ve aileleri evlerinde karantina alındı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusoy Çeşme Limanı'nda Gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin korona pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi. Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde, panik ve infiale yol açmadan, her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum. Bilim Kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün TBMM'de yaptığı konuşmada, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Çeşme'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
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Etiketler : ulusoy, İzmir, Çeşme, Güncel

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