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Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi öldü (3)

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

12.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:09
'in ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.
Akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu.
Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerine intikali sonrası düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.
Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaştı.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.
Düzensiz göçmenler ve cesetler kıyıya çıkarıldı.
Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi öldü (3)

İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: AA


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