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Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son dakika: İzmir Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

11.01.2020 22:46 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:26

İzmir 'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü, 8 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

BAĞIRMA SESLERİ DUYULDU

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu. Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerine intikali sonrası düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.

8'i ÇOCUK 11 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaştı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.

Düzensiz göçmenler ve cesetler kıyıya çıkarıldı.

Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Çeşme, Güncel

Kaynak: AA


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