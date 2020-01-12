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Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili biri Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

12.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:38Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
'in ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili biri uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalı Mahallesi açıklarında dün gece 'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.
Ekipler, aralarında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ve bu kişilerden alınan parayı kasa olarak saklayan ve havale eden şüphelilerin de bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan fiber teknenin dün gece denize açıldıktan kısa bir süre sonra kapasitenin üzerinde binilmesi nedeniyle su alması sonucu battığının değerlendirildiği öğrenildi.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yunanistan, Suriye, İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: AA

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