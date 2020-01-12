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Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan ve 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü tekne karaya çıkarıldı(5)

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

12.01.2020 02:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 02:26
'in ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.
Akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu.
Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerine intikali sonrası düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.
Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaştı.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi üzerine denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.
Düzensiz göçmenler ve cesetler kıyıya çıkarıldı.
Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 göçmenin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden göçmenlerin kimlik tespitleri yine aynı hastanenin morgunda yapılırken, göçmenlerin yakınlarının hastane önünde sinir krizi geçirdiği görüldü.
Otopsileri tamamlanan göçmenlerin cenazeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait cenaze araçlarıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürülecek.
ve polis ekipleri, göçmenlerin hangi yollarla ilçeye geldiğini, yasa dışı geçiş için kullanılan tekneyi nasıl temin ettiklerini araştırmaya devam ediyor.
Batan teknede, yasa dışı göçü organize eden şüphelinin bulunmadığı, kazadan yaralı olarak kurtulan göçmenlerin, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadelerinin alınmaya başlanacağı öğrenildi.
Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan ve 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü tekne karaya çıkarıldı(5)

Jandarma, İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: AA


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