25.06.2019 18:46
Haberler » Güncel » Haber

Çeşme'de geri dönüşüm atık toplama deposu yandı

Çeşme

İzmir'in Çeşme ilçesinde, geri dönüşüm atık toplama deposundaki yangın korkuttu.

İzmir 'in Çeşme ilçesinde, geri dönüşüm atık toplama deposundaki yangın korkuttu.
Çeşme'de, geri dönüşüm atıklarını toplayan bir firmaya ait depoda yangın çıktı. Ovacık Mahallesi yolu üzerindeki depoda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale etti. Ekipler, yangının ağaçlara sıçramaması içinde yoğun çaba sarf etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 5 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA
İtfaiye , İzmir , Çeşme , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:52 DHA YURT BÜLTENİ - 21
19:49 MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava
19:49 Siirt'te şüpheli bidon
19:47 YOZGAT SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİREN SURİYELİ ÇOCUK BOĞULDU
19:46 Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun...
19:45 Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar
19:43 ÇANAKKALE Ezine'de zeytinlik ve ot yangını