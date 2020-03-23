Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çeşme'de gıda denetimi aralıksız sürüyor - Haberler

Çeşme'de gıda denetimi aralıksız sürüyor

Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda denetimlerini yoğunlaştırdı.

23.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:51
Çeşme'de gıda denetimi aralıksız sürüyor
Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda denetimlerini yoğunlaştırdı.

Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gıda maddelerinde hijyen önlemlerinin eksiksiz alınması için işletmeleri bilgilendirerek, ekmek, meyve ve sebzelerin de el değmemesi için poşetler içinde satılmasını sağladılar.

Küçük esnafın yanı sıra zincir marketlerde de denetim yapan ekiplerin denetiminin, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımı için periyodik olarak gerçekleştirileceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Çeşme, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin oparasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin oparasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Bakan Koca ’Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca müjdeyi verdi: İyileşen hastalarımız var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi: İyileşen hastalarımız var
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Haberler
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Haberler
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
’Evinize gidin’ diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Haberler
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Haberler
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

- Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı - Haber Esenyurt'ta yangında 2 kişi yaralandı - Haber İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu - Haber Polis ekipleri banka önünde bekleyenleri uyardı - Haber AB kurumlarında korona virüsten ilk ölüm - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin oparasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin - Haber
Loading