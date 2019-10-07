Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çeşme'de göçmen botu battı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmen botunun battığı öğrenildi.

07.10.2019 14:01Çeşme'de göçmen botu battı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmen botunun battığı öğrenildi. İhbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Karaada açıklarında bir göçmen botu battığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, botun batması üzerine arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenleri kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - İZMİR

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:34 Mersin'de tefeci operasyonu: 9 gözaltı
17:33 Derebucak'ta otomobil farıyla tavşan avına ceza
17:30 Kimyasal madde böyle parladı
17:26 Kaza yapan tırdaki yaralı göçmenleri bırakıp kaçan insan kaçakçıları yakalandı
17:26 Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı
17:24 Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
17:24 Aksaray'da yağma şüphelileri operasyonla yakalandı