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Çeşme'de göçmen botu battı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Çeşme'de göçmen botu battı, arama kurtarma çalışmaları sürüyorİZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmen botunun battığı öğrenildi.

07.10.2019 14:24
Çeşme'de göçmen botu battı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmen botunun battığı öğrenildi. İhbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Karaada açıklarında bir göçmen botu battığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, botun batması üzerine arama-kurtarma çalışmalarına başladığını öğrenildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenleri kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtildi.
Çeşme'de göçmen botu battı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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