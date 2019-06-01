Çeşme'de huzur için Polis-Jandarma işbirliği

9 günlük bayram tatili ve yoğun geçmesi beklenen yaz sezonunda, vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için Çeşme Emniyet Müdürlüğü
ve İlçe Jandarma
Komutanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Çeşme Kaymakamlığı tarafından yayınlanan talimat ve hazırlanan protokol doğrultusunda Ramazan Bayramı
ile birlikte başlayan turizm sezonunda, vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatillerini geçirmesi amacıyla, 1 Haziran-15 Eylül
2019 tarihleri arasında umuma açık mekanlar jandarma ve polis ekipleri tarafından ortak denetlenecek. - İZMİR
Kaynak: İHA
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