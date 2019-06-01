01.06.2019 17:23
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Çeşme'de huzur için Polis-Jandarma işbirliği

Çeşme

9 günlük bayram tatili ve yoğun geçmesi beklenen yaz sezonunda, vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

9 günlük bayram tatili ve yoğun geçmesi beklenen yaz sezonunda, vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çeşme Kaymakamlığı tarafından yayınlanan talimat ve hazırlanan protokol doğrultusunda Ramazan Bayramı ile birlikte başlayan turizm sezonunda, vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatillerini geçirmesi amacıyla, 1 Haziran-15 Eylül 2019 tarihleri arasında umuma açık mekanlar jandarma ve polis ekipleri tarafından ortak denetlenecek. - İZMİR
Kaynak: İHA
Polis, Jandarma, Çeşme, Huzur, 3. Sayfa

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