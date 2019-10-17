Çeşme'de iki lastik botta 86 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında bir saat arayla durdurulan iki lastik botta, toplam 86 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, salı günü saat 07.00 sıralarında gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir grup göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta; 41'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 47 göçmen yakalandı. 21'i erkek, 9'u kadın ve 17'si çocuk olun grup, kıyıya getirildi.

Ekipler, bir saat sonra aynı bölgede, başka bir lastik botu durdurdu. Yapılan kontrolde 11'i erkek, 9'u kadın ve 19'u çocuk olan tamamı Afganistan uyruklu 39 göçmeni yakaladı. Bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.