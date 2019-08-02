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Çeşme'de insan kaçakçılarına darbe: 6 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde, emniyet güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi aralıksız sürerken yakalanan 6 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.08.2019 10:18 Çeşme'de insan kaçakçılarına darbe: 6 tutuklama
İzmir'in Çeşme ilçesinde, emniyet güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi aralıksız sürerken yakalanan 6 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, yapılan çalışma sonucunda Ilıca Mahallesi'ndeki bir otoparkta bulunan transit araç içerisinde Suriye uyruklu 11 göçmeni yakaladı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, aracı kullanan M.B. (42) ile insan kaçakçılığını organize ettikleri şüphesiyle A.K. (24) ve Ş.H. (33) de yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, olayla bağlantılı olduklarını tespit ettikleri Ç.M. (50), E.C. (34) ve E.Y. (33) adlı şüphelileri de İzmir'in Karabağlar ilçesinde yakaladı.

Ilıca'da transit araç içerisinde yakalanan 11 Suriyeli göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken organizatör olduğu iddia edilen 6 kişi Çeşme Adliyesine sevk edildi. 6 zanlı, yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Ilıca, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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