Haberler » 3. Sayfa » Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Haberler

Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü

İzmir'in Çeşme açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

11.01.2020 23:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:54Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü
'in açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Çeşme Germiyan Yalısı açıklarında, düzensiz göçmeleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 8'i çocuk 11 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 8 göçmen de kurtarıldı. Ölen göçmenlerin cenazeleri Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - İZMİR

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:52  Libya: Hafter'e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:44  Hafter, ateşkesi kabul etti - Haberler
00:29  Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:27  Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü - Haberler
00:25  İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Haberler
00:08  İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı - Haberler
22:56  CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar - Haberler
22:31  Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Haberler
12.01.2020 01:06:18