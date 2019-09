Çeşme'de kanalizasyon atıklarının denizi kirlettiği iddiası

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir 'in Çeşme ilçesine bağlı Şifne Mahallesi'nde kanalizasyon atıklarının dereye bırakılarak, denize aktığını iddia eden mahalle sakinleri, bu soruna çözüm bulunmasını istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kirliliğin, TOKİ konutlarına ait arıtma tesisinin yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürdü. TOKİ'den yapılan açıklamada ise arıtma tesislerinin yeterli kapasiteye sahip olduğu ve dereye herhangi bir katı atık bırakılmadığı belirtildi.Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın yakınında bulunan Şifne Mahallesi'nin sakinleri, kanalizasyon atıklarının Bahçelaki Deresi'ne bırakıldığını iddia etti. Dereye akan atıkların, sahile ulaşarak, burayı kirlettiğini öne süren mahalle sakinleri, denize giremedikleri söyledi. Denizde oluşan kirliliğin insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Nesip Adıyaman, "Bu bölgede 2 yıl önce kokular başladı. Daha sonra da sahilimiz kirlenmeye başladı. Ekolojik denge her geçen gün katlediliyor. Doğa zarar görüyor. Giderek yayılıyor. Yetkililere seslenmek istiyorum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Çeşme Belediye başkanlarının buraya gelerek bu kirliliği görmesini istiyorum. İnsan bu denize evlatlarını sokar mı? Mümkün değil. Bacağınızda yara varsa denize girdiğinizde mikrop kapıyorsunuz. Elimizde tahlili sonuçları var. İnsan sağlığını tehdit eden bir sürü kimyasal madde mevcut. İki yıldır ayağımızı denize sokmadık. Denize sıfır oturuyoruz ve denize giremiyoruz" dedi.Mahalle sakinlerinden Hakkı Ayazlar da "Denize giremiyoruz, sahilde teknelerimiz var. Onlara bile gidemiyoruz. Kirlilikten balçık oluşmuş durumda. Eskiden böyle değildi. Denizimiz pırıl pırıldı, herkes balık avlıyordu. Şu an berbat bir durumda. Çözüm bekliyoruz" diye konuştu.ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI TOKİ'Yİ SUÇLADIBölgedeki kirlilikle ilgili açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise "Şifne bölgemizdeki sıkıntının nedeni 1500 konutluk TOKİ yönetimine ait. TOKİ'nin arıtma sisteminin çalışmaması ya da randımanlı çalıştırılmaması" dediTOKİ'DEN ARITMA TESİSİ AÇIKLAMASIBaşkan Oran'ın iddialarına ilişkin TOKİ'den de açıklama yapıldı. Bahçelaki Deresi'ne herhangi bir katı atık bırakmanın söz konusu olmadığını belirtilen açıklamada, "İzmir Çeşme Reisdere TOKİ konutlarımızda 2017 Ağustos ayından bu yana hizmet verilmektedir. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) sitemizde abonelik hizmeti vermemesi sebebiyle dairelerimize verilen temiz su kullanımı sondaj yöntemi ile karşılanmaktadır. Bu sebeple katı atık tesisi yönetimi, ilgili site yönetimi müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Sitemizde iki yıldan bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık su numunesi 3 ayda bir, bakanlığın yetkilendirilmiş olduğu firmalarca ayda 2 kez yapılmaktadır. Bugüne kadar su numunesi verilerek yapılan testlere herhangi bir olumsuzluk bulunamamıştır. Verilen numuneler mühürlü şekilde alınarak laboratuvarlarda sonuçlandırılmaktadır. Tüm numune sonuçları imzalı ve kaşeli olup site müdürlüğümüzün çevre dosyasında arşivlenmektedir. Ayrıca, katı atık tesisimize ait 05.04.2024 bitiş tarihli çevre izin belgemiz bulunmaktadır" denildi.