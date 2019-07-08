08.07.2019 18:28
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Çeşme'de kaza yapan lüks tekneye hayati operasyon: 5 kişi kurtarıldı

- Çeşme'de kaza yapan lüks tekneye hayati operasyon: 5 kişi kurtarıldı Batık teknenin direğine çarpan lüks yattaki 5 kişi ölümle burun buruna geldiİZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, yelken direğine çarpıp su alan ve batmak üzere olan lüks teknedeki 5 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından...

- Çeşme'de kaza yapan lüks tekneye hayati operasyon: 5 kişi kurtarıldı
Batık teknenin direğine çarpan lüks yattaki 5 kişi ölümle burun buruna geldi
İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, yelken direğine çarpıp su alan ve batmak üzere olan lüks teknedeki 5 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyona kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarında meydana geldi. 5 kişi bölgede tatil yapıyordu. Muhteşem Acartürk'ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik 'Giada' isimli yat, denizde bir süre sonra batık bir teknenin yelken direğine çarptı.
Ölümle burun buruna geldiler
Çarpmanın etkisiyle hasar gören tekne su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan, 'Acil' koduyla sahil güvenlik ekiplerine telsiz anonsu geçti. Yardım çağrısını alan ekipler, hemen bir operasyon başlattı. Güvenlik güçleri, kısa sürede olay yerine gelerek, batmak üzere olan yattaki 5 kişiyi hemen kurtardı ve kendi botlarına aldı. Yarısından fazlası suya gömülü olan teknede, Çeşme Marina'ya çekildi. Çeşme'de kaza yapan lüks tekneye hayati operasyon: 5 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA
Çeşme, 3. Sayfa

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