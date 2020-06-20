Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdiler

Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdilerİZMİR'in Çeşme ilçesinde bazı vatandaşlar, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde denize girerek güneşin ve sahilin tadını çıkardı.

20.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:49
Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdiler
İZMİR'in Çeşme ilçesinde bazı vatandaşlar, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde denize girerek güneşin ve sahilin tadını çıkardı.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'LGS ve YKS tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelge ile Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 Haziran'da 09.30-15.00, 28 Haziran'da ise 09.30-18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Turistik kent Çeşme'de kısıtlama saatlerinde bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü. Ilıca Plajı'na gelen bazı vatandaşlar, dakikalar boyunca kumsalda güneşlenirken, kimileri denize girip serinledi. Kısıtlamanın olduğu o saatlerde, denizin ve güneşin tadını çıkarttı. Çeşme’de kısıtlama dinlemediler denize girdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Çeşme, LGS, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dahil edilmeyecek Haber
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Ebru Gündeş’in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Emniyet bekçilerle ilgili ’Bekar kadınların evini gözetleyebilir’ iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Haberler››Güncel››Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Çin'de korona virüs aşı çalışmasında ikinci faza geçildi - Haber 17:13: "Türkçe soruları zorlukta matematikle yarıştı" - Haber 17:12: Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak - Haber 17:11: 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağı - Haber 17:10: KISITLAMANIN BİTİŞİYLE MAÇKA PARKI'NDA HAREKETLİLİK BAŞLADI - Haber 17:02: Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi - Haber 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım - Magazin 16:12: Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:38: Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi - Magazin 15:08: Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor - Haberler