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Çeşme'de öğrencilere "Sıfır Atık Eğitimi"

Çeşme Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince 'Sıfır Atık Eğitim Projesi' kapsamında çocuklarda çevre bilincini geliştirmek amacıyla eğitim verilmeye başlandı.

25.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:46 Çeşme'de öğrencilere

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 17 okulda gerçekleştirilecek bu projeyle çevrenin korunması, çevrenin bilinçli kullanılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ile birlikte öğrencilere farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Eğitimlerde, "Sıfır Atık" kapsamında geri dönüşümün önemi, geri dönüştürülebilir materyallerin toplanması ile işlenmesinin doğaya ve ekonomiye katkıları anlatıldı. Bunun yanı sıra deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi adına yapılması gereken çalışmalar ile atık yağların oluşturduğu çevre tahribatının önüne geçilmesi ve enerjiye dönüştürülerek geri kazanılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere 'Sıfır Atık' projesi kapsamında eğitim verilirken, Sıfır Atık ne demektir? Sıfır Atık neden önemlidir? Sıfır Atık projesinin amacı nedir? Bireylerin Sıfır Atık projesindeki görevleri hakkında sorular sorularak, bilgiler verildi.

"Çevre bilincinin yerleştirilmesini hedefliyoruz"

Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, eğitimin yıl boyu süreceğini belirterek, "Proje kapsamında gelecek nesillere çevre bilincinin yerleştirilmesini hedefliyoruz. İlçemizdeki tüm okullarda periyodik aralıklarla eğitimler verilecek.Eğitimler çerçevesinde çevre eğitimi ile birlikte geri dönüşüm, ambalaj atığı, atık yağ, atık pil gibi doğaya zarar veren kimyasalların tahribatının engellenmesini amaçlıyoruz. Her şey eğitimle başlar, bu nedenle önce çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Çeşme için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Çeşme, Güncel

Kaynak: Bültenler

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