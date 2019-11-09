Haberler » 3. Sayfa » Çeşme'de ölüme yolculukta 85 göçmen yakalandı - Haber

Çeşme'de ölüme yolculukta 85 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla, iki şişme botla kaçmaya çalışan 85 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

09.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:08Çeşme'de ölüme yolculukta 85 göçmen yakalandı
'in ilçesinden 'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla, iki şişme botla kaçmaya çalışan 85 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 05.00 ve 08.00 sıralarında Ildır ve Karaabdullah Burnu açıklarında, iki şişme bottaki 85 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Çeşme İskelesi'ne getirildi.

Somali, Suriye ve Filistin uyruklu göçmenlere, Çeşme İskelesi'nde battaniye, yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi. - İZMİR

Yunanistan, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:43 Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakaladı
13:42 Karısının boğazını keserek öldüren koca 11 Kasımda hakim karşısına çıkıyor
13:37 Bataklığa saplanan inek kurtarıldı
13:37 Küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL
13:36 Otomobil evin duvarına çarptı
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48 Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:50:19