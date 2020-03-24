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Çeşme'de polis ekipleri yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Çeşme'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

24.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:08
Çeşme'de polis ekipleri yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Çeşme 'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.
Alınan bilgiye göre ilçede 155'i arayarak yardım isteyen her gün ortalama 50 vatandaşın adreslerine ulaşan ekipler, tüm ihtiyaçları kısa sürede gideriyor.
Vatandaşların en fazla gıda ve ihtiyaç maddelerinin temini ve bankacılık işlemleri konusunda destek istediği belirtiliyor.
Öte yandan ilçede ekip otolarından yaşlılara sokağa çıkmamaları ve ihtiyaç halinde 155'i aramaları yönünde anonslar yapılıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Polis, Çeşme, Güncel

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