Çeşme'de Res Planı Onaylanarak Askıya Çıktı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:09



06 Aralık 2018 Perşembe 12:09

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)'ne ait Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Planları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi uyarınca onaylanarak askıya çıktı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 11 Mart 2010 tarih ve 2461-6 sayılı kararıyla, bir şirkete verilen üretim lisansıyla, 49 yıl süreyle faaliyet göstermek üzere; altı adet türbin, şalt sahası ve bağlantı yolları ile ilgili, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi uyarınca onaylanarak, 5 Aralık tarihinde, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde 1 ay süreyle askıya çıkarıldı. Planların, 4 Ocak 2019 tarihinde askıdan ineceği belirtildi.İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yayınlanan duyuruda, "İzmir İli, Çeşme ilçesi, İnönü ve Musalla Mahalleleri, ABK Çeşme RES Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Çeşme Rüzgar Elektrik Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, bakanlık makamının 16 Kasım 2018 tarih ve 210786 sayılı oluru ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır" denildi. - İZMİR