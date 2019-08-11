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Çeşme'de Reynmen rüzgarı

Ünlü isimleri tatilcilerle buluşturan Ayayorgi koyundaki Tren Beach Club, rap müziğinin yükselen yıldızı Reynmen'i ağırlıyor.

11.08.2019 13:44 Çeşme'de Reynmen rüzgarı
Ünlü isimleri tatilcilerle buluşturan Ayayorgi koyundaki Tren Beach Club, rap müziğinin yükselen yıldızı Reynmen'i ağırlıyor.

Hiç bir işletmede sahneye çıkmayan Reynmen, Tren grup ile anlaşarak 16 Ağustos Cuma gecesi hayranlarıyla özel bir gecede buluşacak. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Reynmen'in biletlerinin satışa çıktığı gün işletmenin satış sistemi kilitlenirken; 35-40 bin TL'den satışa çıkan localar büyük ilgi gördü. 2 saat boyunca sahnede kalarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan Reynmen, konser için özel bir repertuvar hazırladı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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