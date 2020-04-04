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Çeşme'de sakız enginarı bereketi

İzmir Çeşme'de 2500-3000 dekar alanda yetiştirilen sakız enginarındaki bereketlilik, bu yıl da üreticinin yüzünü güldürürken, Çeşme'nin ünlü sakız enginarı Türkiye'nin birçok kentine de gönderiliyor.

04.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:55
Çeşme'de sakız enginarı bereketi
İzmir Çeşme 'de 2500-3000 dekar alanda yetiştirilen sakız enginarındaki bereketlilik, bu yıl da üreticinin yüzünü güldürürken, Çeşme'nin ünlü sakız enginarı Türkiye 'nin birçok kentine de gönderiliyor.

Çeşme'de Ildır'dan, Ovacık ve Çiftlik Mahallesine kadar geniş bir alanda yetiştiriciliği yapılan sakız enginarındaki verimlilik, bu yıl da üreticinin yüzünün gülmesine yol açıyor. Karaciğer dostu olması nedeniyle, enginarın sofralardan eksik olmaması ve bol tüketilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, mevsiminde yenen ürünlerin bağışıklık sistemine yaptığı olumlu katkıların da altını çiziyor.

Çeşme'nin ünlü sakız enginarı pazar tezgahlarında geniş yer alırken, Türkiye'nin birçok bölgesine de gönderiliyor. Özellikle İstanbul'daki tüketicilerin Çeşme'nin sakız enginarını tercih ettiği belirtilirken, Çeşme'deki bazı üreticiler ayıklayarak limonlu suyla konserve yaptıkları ya da vakumladıkları enginarları yıllardır müşterileri olan İstanbul'daki tüketicilere gönderiyor. Çeşme'deki pazarlardaki tezgahlarında sakız enginarını satışa sunan üreticiler, bir taraftan da enginarları soyarak, "enginar kalbi" denilen en lezzetli yerini limonlu suya atıyor. Pazar yerindeki tüketici, enginarı bütün olarak alabildiği gibi, ayıklamak zahmetine katlanmadan, limonlu sudaki "enginar kalbi"ni de alabiliyor.

Çeşme Gıda ve Orman İlçe Müdür Vekili Ahmet Keçeci, Çeşme'deki üreticilerin sakız enginarına sahip çıkmalarını, Türkiye'de sakız enginarının merkezinin Çeşme olduğunu belirterek, sağlık açısından yararlarının saymakla bitmeyeceği bir ürün olan sakız enginarının değerinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Her ürünün mevsiminde yenmesinin bağışıklık sistemine büyük katkı sağladığını belirten Keçeci, enginarın da tam mevsimi olduğunu, bu sağlıklı ürünün bol bol tüketilmesinin önemine dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İzmir, Çeşme, Güncel
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