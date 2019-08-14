Çeşme'de Sıla ile bayram coşkusu

Açıkhava konserlerinde hayranları ile buluşmaya devam eden Sıla, Kurban Bayramı'nın 3. günü Çeşme Amfi Tiyatro'da sahneye çıktı. Konserde, alanı saatler öncesinden dolduran dinleyiciler her şarkısında Sıla'ya eşlik etti. Açıkhava turnesindeki 4. durağı Çeşme olan Sıla; şarkıları, enerjisi ve hiç düşmeyen temposuyla yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Konserlerinde seyircilerinin sevgilerini karşılıksız bırakmayan Sıla, Çeşme konserinde de minik bir hayranını sevindirdi. Konserinin ilk yarısında bir dinleyicisi sahneye yaklaşarak Sıla'ya, "Benim kızımın adı da Sıla ve sizi çok seviyor. Size bir hediye hazırlamış ve vermek istiyor" deyince Sıla hemen minik adaşını sahneye davet etti. Küçük hayranı Sıla'ya bir kolye hediye etti. Kolyeyi alan Sıla hayranına teşekkür ettikten sonra onu sahneye oturttu ve konserine devam etti. Konserin ilk yarısı bitince ise Sıla minik hayranını da kulise götürdü ve orada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Konserin ilk yarısında sahnede pembe bir kıyafet tercih eden Sıla, ikinci yarıda ise beyaz ve yeşil elbisesini renkli bir taçla tamamladı.

(İHA)

Kaynak: İHA