Haberler» Güncel» Haber

Çeşme'de Sıla ile bayram coşkusu

Açıkhava konserlerinde hayranları ile buluşmaya devam eden Sıla, Kurban Bayramı'nın 3. günü Çeşme Amfi Tiyatro'da sahneye çıktı.

14.08.2019 11:25 Çeşme'de Sıla ile bayram coşkusu
Açıkhava konserlerinde hayranları ile buluşmaya devam eden Sıla, Kurban Bayramı'nın 3. günü Çeşme Amfi Tiyatro'da sahneye çıktı. Konserde, alanı saatler öncesinden dolduran dinleyiciler her şarkısında Sıla'ya eşlik etti. Açıkhava turnesindeki 4. durağı Çeşme olan Sıla; şarkıları, enerjisi ve hiç düşmeyen temposuyla yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Konserlerinde seyircilerinin sevgilerini karşılıksız bırakmayan Sıla, Çeşme konserinde de minik bir hayranını sevindirdi. Konserinin ilk yarısında bir dinleyicisi sahneye yaklaşarak Sıla'ya, "Benim kızımın adı da Sıla ve sizi çok seviyor. Size bir hediye hazırlamış ve vermek istiyor" deyince Sıla hemen minik adaşını sahneye davet etti. Küçük hayranı Sıla'ya bir kolye hediye etti. Kolyeyi alan Sıla hayranına teşekkür ettikten sonra onu sahneye oturttu ve konserine devam etti. Konserin ilk yarısı bitince ise Sıla minik hayranını da kulise götürdü ve orada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Konserin ilk yarısında sahnede pembe bir kıyafet tercih eden Sıla, ikinci yarıda ise beyaz ve yeşil elbisesini renkli bir taçla tamamladı.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:44   ANKARA MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor
11:37   ..haberi eksik
11:36   DHA DIŞ- Evlerine 3 yılda 17 kez otomobil daldı
11:34   Sadakataşı Derneği, 600 bin ihtiyaç sahibine bayram yaşattı
11:31   - Çin'de Lekima Tayfunu'ndan 12 milyon kişi etkilendi
11:28   MUĞLA Akyaka'da bayram yoğunluğu
11:28   MUĞLA Akyaka'da bayram yoğunluğu