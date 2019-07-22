Çeşme'de tatil yapan Acun Ilıcalı, teknesinde ünlü isimleri ağırladı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yoğun geçen sezonun ardından İzmir Çeşme'de tatil yapıyor. Misafirlerini teknesinde ağırlayan Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraftaki ünlü isimler dikkat çekti.

TEKNEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı, bu sefer de teknesinde Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç, eski Survivor yarışmacıları Damla ve Murat ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ı ağırladı.

DAMLA VE MURAT SEVGİLİ Mİ?

Acun Ilıcalı'nın tekne turunda bir detay da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sürekli birlikte olan teknede samimi poz veren Murat ile Damla'nın sevgili olabileceği iddia edildi.