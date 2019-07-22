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Çeşme'de tatil yapan Acun Ilıcalı, teknesinde ünlü isimleri ağırladı

İzmir'de tatil yapan Acun Ilıcalı, teknesinde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Ilıcalı'nın teknesinde eski Survivor yarışmacıları, Murat Dalkılıç ve İbrahim Kutluay gibi isimler yer aldı.

22.07.2019 09:29 Çeşme

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yoğun geçen sezonun ardından İzmir Çeşme'de tatil yapıyor. Misafirlerini teknesinde ağırlayan Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraftaki ünlü isimler dikkat çekti.

TEKNEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı, bu sefer de teknesinde Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç, eski Survivor yarışmacıları Damla ve Murat ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ı ağırladı.

DAMLA VE MURAT SEVGİLİ Mİ?

Acun Ilıcalı'nın tekne turunda bir detay da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sürekli birlikte olan teknede samimi poz veren Murat ile Damla'nın sevgili olabileceği iddia edildi.

Acun Ilıcalı, İzmir, Çeşme, Magazin

YORUMLAR (2)
METİN: merhaba, Acun ılıcanın dünyanın En ! heyacanlı ! programları. yetenek sizsiz Türkiye, O''SES Türkiye, Varmısın yokmusun ve sorvivor gibi favorit ve harika ! programlar'''' Teşekkür Acun.
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MURO: Oh hayat bunlara güzel
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