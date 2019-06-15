15.06.2019 13:21
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Çeşme'de tatilciler eğlence için huniye 20 lira veriyor

Çeşme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatilciler eğlence için kafalarına huni takıyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatilciler eğlence için kafalarına huni takıyor. Huniler ise 20 liradan satılıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Türkiye'nin gözde turistik merkezlerinden Çeşme'de, gündüz plajlar gece ise eğlence mekanları doluyor. Tatilciler gönüllerince eğlenirken, birkaç yıl önce ortaya çıkan huni akımı, bu yıl da devam ediyor. Eğlenceye farklı bir boyut kazandıran tatilciler 'deliler' gibi eğlenirken, kafalarına taktıkları hunilerle buna gönderme yapıyor. Hunileri kafalarına takan tatilciler bol bol özçekim yapıyor. Normalde 3 TL'den satılan huniye tatilciler 20 lira veriyor. Çeşme sokaklarında huni satan Ahmet Demirer, son 2 yıldır ilçede tatilcilere plastik huni sattığını belirterek, "Günde ortalama 50 huni satıyorum. 20 liraya satıyorum. Ama bu yaz zam yok. 2018'in fiyatıyla satıyorum" dedi.


- Çeşmeizmir
Kaynak: DHA
Türkiye, Çeşme, Güncel

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