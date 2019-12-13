Çeşme'de "Uluslararası Kültürel Mirasa Saygı Günleri"

Açılış törenine; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara başta olmak üzere Çeşme protokolü, EÜ Çeşme Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, fakülte öğrencileri ve Çeşmeli vatandaşlar katıldı.Etkinlikte, üç ayrı sergi açılışı, bir konser ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin,"Çeşme'yiGönülden Seviyoruz" temasıyla gerçekleşen kültürel miras kampanyasının, 11 Hazirana kadar devam edeceğini belirtti. Prof. Dr. Gültekin, " Amacımız, üniversite-halk bütünleşmesini sağlayarak, kültürel miras yönetimi konusunda bir çeşme markası oluşturmak" diye konuştu.

Çeşme Haralambos Kilisesinde gerçekleşen açılışta, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin kuratörlüğünde "Anadolu Medeniyetleri Sergisi", Muğla Üniversitesi öğretim üyeleri Ömür Koç ve Çetin Çelebi'nin "Minyatür ve Ebru Sergileri" ile Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eser Eke Bayramoğlu'nun "Deri İşleme ve El Sanatları Sergisi" Çeşmeli sanatseverlerle buluştu.

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