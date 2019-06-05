Çeşme'de uzun araç kuyrukları oluştu

İZMİR'in Çeşme
ilçesinde, bayramın ikinci gününde otoyol
gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İzmir
'in turizm ilçelerinden Çeşme, her bayram olduğu gibi bu bayram da tatilcilerin akınına uğradı. Bayramın ikinci gününde de çoğunlukla İzmir, Aydın
, Denizli
, Çanakkale
ve Manisa
'dan olmak üzere çok sayıda tatilci soluğu Çeşme'de aldı. Tatilciler, Çeşme girişinde ve İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı
ile Çeşme gişelerinde uzun kuyruklara neden oldu. İlçedeki otoparklarda ve sokaklarda park yeri kalmadı. Polis
ve jandarma ekipleri trafiğin yoğun olduğu yerlerde görev yaparak, trafik akışının hızlanmasını ve sürücülerin güven içinde ilerlemesini sağladı.
- İzmir
Kaynak: DHA
Manisa
, TEM Otoyolu
, İzmir
, Çeşme
, Güncel