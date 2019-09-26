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Çeşme'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme KOM Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.

26.09.2019 11:19Çeşme'de yakalanan insan kaçakçısı tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme KOM Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün 03.50 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, araçta yabancı uyruklu toplam 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Araç sürücüsü yabancı uyruklu M.B. ise gözaltına alındı.

11 düzensiz göçmen yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, organizatör zanlısı M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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