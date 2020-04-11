Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çeşme'deki aile, 7 kiracısından kira almadı

İzmir Çeşme'de, korona virüs salgını nedeniyle kiracılarına katkıda bulunmak isteyen Tekin Gökalp, Medeni Gökalp ve Özkan Gökalp, kiradaki 7 dairelerinin 1 aylık kiralarını almadı.

11.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:11
Çeşme'deki aile, 7 kiracısından kira almadı
İzmir Çeşme 'de, korona virüs salgını nedeniyle kiracılarına katkıda bulunmak isteyen Tekin Gökalp, Medeni Gökalp ve Özkan Gökalp, kiradaki 7 dairelerinin 1 aylık kiralarını almadı.

Dünyayı sarsan korona virüs salgını sonrası İzmir Çeşme'de 7 evi olan bir aile, ekonomik zorluk yaşayan kiracılarından 1 aylık kiralarını almama kararı aldı. Emekli olan ve kirada 2 dairesi olan Tekin Gökalp, ağabeyi Medeni Gökalp ve yeğeni Özkan Gökalp ile birlikte aldıkları kararla, kiracılarına bir nebze de olsa nefes aldırdı.

Aldıkları kararla ilgili bir açıklama yapan Tekin Gökalp, "Dünya şu anda bir virüsle uğraşıyor. Ülkemiz de aynı şekilde. Biz de bu süreçte bize en yakın olan kiracılarımıza, 1 aylık kirayı almamakla katkıda bulunmak istedik. Allah rızası için bunu yapıyoruz. Benim, ağabeyimin ve yeğenimin, toplam 7 tane evi kirada. Ailece karar aldık. 7'sinden de 1 aylık kirayı almayacağız. Çeşme'deki dükkan ve ev sahiplerini de inşallah böyle bir şeye teşvik etmiş oluruz. Onlar da kiracılarına katkıda bulunmuş olurlar" diye konuştu.

Çeşme'de balıkçılık yapan, restoranların kapalı olması ve vatandaşların evlerinde olmaları nedeniyle yakaladığı balığı satamadığı için ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten Tekin Gökalp'in kiracısı Cafer Özçelik de, "Ev sahibim Tekin Gökalp, bu ay bizden kira almadı. Allah razı olsun. Bütün ev sahipleri kiracılarına böyle bir şey yaparsa, kiracılar çok mutlu olur. Balıkçılık yaptığım ve başka da bir gelirim olmadığı için çok mağdur durumdayım" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Çeşme, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Çeşme'deki aile, 7 kiracısından kira almadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:26: Pazarcı esnafı kamyon kasasında mahsur kaldı - Haber 15:26: Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı devam ediyor - Haber 15:26: İlkokul öğrencisi Azra'nın güvenlik güçlerine yazdığı teşekkür mektubu duygulandırdı - Haber 15:26: Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor - Haber 15:24: Kosovalı çocuklardan Türkiye'ye duygulandıran mesajlar - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 14:06: Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı - Haber 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler