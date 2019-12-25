Haberler » Güncel » Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon yeniden başladı - Haber

Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon yeniden başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, "Şekerci Konağı" olarak da bilinen Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon çalışmaları yeniden başladı.

25.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:45 Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon yeniden başladı
'in ilçesinde, "Şekerci Konağı" olarak da bilinen Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon çalışmaları yeniden başladı.

Osmanlı dönemine ait, Çeşme'nin en büyük konaklarından birisi olan ve 346 metrekare alana sahip Osmanağa Konağında ilk restorasyon çalışmaları, 2 Mayıs 2011 tarihinde İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca projenin onaylanması ile başlamış; ancak restorasyonu tamamlanamamıştı.

Restorasyonun tamamlanabilmesi için 2017 yılında destek sözleşmesi imzalanmıştı. Proje faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluk ise İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce üstlenildi. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen restorasyon çalışmaları yeniden başladı. 1 milyon 899 bin liraya ihale edilen restorasyonun 380 günde tamamlanması hedeflenirken, Osmanağa Konağının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çeşme Müzesi tarafından müze ve idari hizmetlerde kullanılacağı öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:10   DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı - Haber
12:10   Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 40 cep telefonu ile sigara ele geçirildi - Haber
12:10   Albaraka'nın "Geleceğe Değer Kat Projesi" platin ödülüne layık görüldü - Haber
12:10   Adana'da tarlalardaki çadırları su altında kalan Suriyeliler taziye evine yerleştirildi - Haber
12:10   Yoğun kar alan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haber
11:55   Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:13:32