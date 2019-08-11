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Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler

İzmir Çeşme'de instagram takipçisine göre müşteri kabul eden Dalyan'daki The Beach Of Momo'da linç girişimi yaşandı. Güneşlenen bir kadın müşteriyi, üzerine buz atarak rahatsız eden garsonlar, kendilerini uyaran bir başka müşteriyi de öldüresiye dövdü.

11.08.2019 11:06
Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler

Çeşme'de Instagram profiline göre ziyaretçi seçen 'Beach Of Momo', rezalette sınır tanımadı. Garsonlar, güneşlenen bir kadına buz attı. Kendilerini uyaran erkek müşteriyi de öldüresiye dövdü. Kameralara yansıyan o anlara sosyal mdyadan tepki yağdı.

Takvim'de yer alan habere göre, Çeşme'de bulunan 'Beach Of Momo' adlı mekanda ise skandallar zinciri patlak verdi. Girişin 100, vale parasının ise 30 TL olduğu işletme, müşterilerini Instagram profillerine göre belirledi. İşletme, takipçi sayısı yüksek olan vatandaşlara öncelik verdi. Ancak utanç tablosu, bununla sınırlı değildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Tarihi Eminönü Balıkçı'sında yaşanan "garson" rezaleti, 'Beach Of Momo'da da gerçekleşti.

10 GARSON BİR MÜŞTERİYİ DARP ETTİ

Lüks işletmede çalışan garsonlar, şezlongda güneşlenen bir kadın müşteriyi, üzerine buz atarak rahatsız etti. Çalışanlar, kendilerini uyaran erkek müşteriyle de ağız dalaşına girdi. Tartışma kısa sürede şiddetlendi. 10 garson bir olup, müşteriyi darp etti. Skandal anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Skandal görüntüler, büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Beach Of Momo'da yaşanan dayak skandalı, sosyal medyayı salladı. Boykot çağrısı yapan vatandaşlar şu yorumlarda bulundu;

Burada garsonlar üstüne atlayıp, seni döver! Tam bir rezalet...

Paranla rezil olmak diye buna derim!

Dayak Beach! Yazıklar olsun.

Hesap da şişer, göz de!

Böyle işletmeler olduğu sürece Çeşme turist kaybeder.

Lahmacunun 50 lira olduğu beach ise normal...

Güya elit yermiş ama sorun çözme teknikleri rezalet...

Bu garsonlar derhal cezalandırılmalı.

Demek ki öyle milletin resmine bakmakla rezervasyon almak olmuyormuş Momo.

Terbiyesizler...

Şehir eşkıyaları....

Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler

3. Sayfa, Güncel

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