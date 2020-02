Çeşme, Ege'nin turizm merkezi olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan " Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi" ile İzmir 'in gözde turizm merkezi Çeşme'de sezonun 12 aya yayılması ve en az 100 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanması hedefleniyor.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi" hakkında bilgilendirmek amacıyla Ankara'da İzmir iş dünyasının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.Toplantıda projeyle ilgili bütün detayların konuşulduğuna değinen İşler, "İzmir'e piyango vurdu. İzmir'in köprüden önceki son çıkışı. İzmir büyük bir şansı yakalıyor. " diye konuştu.Çeşme Yarımadası'nın bütün İzmirliler için çok önemli olduğuna değinen İşler, projede açıklanan alanların kıraç, bozkır olduğunun, bölgenin doğasına bir zararın söz konusu olmadığının altını çizdi."Çevreci ve yeşille barışık proje"Projede golf ve futbol sahalarının, ünlü şeflerin kuracağı restoranların, yat limanlarının olduğuna işaret eden İşler, agro turizmin yapılması planlanan alanların ise korunduğunu vurguladı.Kamulaştırılacak alanlarda mülk sahiplerinin kesinlikle mağdur olmayacağının altını çizen İşler, "Bu projede ağaç boyunu geçmeyecek yapılar olacak. Yağmur suyu toplanacak. Enerjinin de bir kısmının güneşten karşılanması bekleniyor. Tamamıyla çevreci ve yeşille barışık bir proje. Projede inşaat yoğunluğu toplam alan içinde yüzde 10'u geçmeyecek. Türk turizminde bugüne kadar olmayan bir model." diye konuştu.Projelendirme mayısta planlanıyorTürkiye'ye 2023'te 75 milyon turistin gelmesinin hedeflendiğini anımsatan İşler, bu kapsamda Antalya ve İstanbul gibi turistlerin çok büyük bir kısmını ağırlayan illere alternatif geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.Çeşme'nin ardından benzer projenin Aydın'ın Didim ilçesinde de planlandığına işaret eden İşler, "Bu kadar başarılı adımları sektörü bilen biri yapardı. Sayın Bakanımız da Türkiye turizmine tecrübesiyle çok bir katkı sağlıyor. Sayın Bakanımız Didim'den sonra da her bölgeye bunun benzeri yapıların yapılmasını düşünüyor. Bu Türk turizmi için çığır açacak bir proje." ifadelerini kullandı.İşler, projeye İzmirli gözüyle bakılması gerektiğini aktardı.İzmir'in ilklerin ve öncülerin şehri olduğuna dikkati çeken İşler, bundan sonraki süreçle ilgili şunları kaydetti:"İzmir'de tarafların bir araya geldiği platform oluşturulacak. Burada herkes düşüncesini söyleyecek. Sayın Bakanımız bu düşünceleri de dikkate alacak. Bu kapsamda toplantılar yapılacak, etkinlikler düzenlenecek. Projenin katılımcı olması düşünülüyor. Bütün bunlardan sonra projelendirme mayıs ayında yapılacak." dedi."Bu projeyle Çeşme kış uykusundan uyanacak"Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de projeye inandığını ve ikna olduğunu aktardı.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un projeye odaklandığını belirten Demir, bu çalışmanın sadece Ege değil, Avrupa projesi gibi gözüktüğünü ifade etti.Projede Cannes ve Nice'ten esintiler olduğuna işaret eden Demir, "Festivaller, sinemalar, moda yarışmaları gibi etkinlikler de var. Projenin içinde her şey var. Çeşme sadece yaz turizmiyle öne çıkıyordu. Burada amaç turizmi 12 aya yaymak. Bu projeyle Çeşme kış uykusundan uyanacak." değerlendirmesinde bulundu.Toplam kamulaştırılacak parsel 190 hektarProje kapsamında öncelikle otoyolun üstünde ve altında olmak üzere iki alt bölgede gelişim öngörülüyor.Toplam 9 bin 574 hektar genişliğindeki projenin yüzde 93,45'ini kamu alanları oluşturacak. Projede kamulaştırılacak alan yüzde 1,98'e denk gelen 190 hektara tekabül ediyor. Özel mülkiyet alanı ise 438 hektar olarak planlanıyor.Projede sahil alanlarında geniş bir bant genel kullanıma açık olacak. Turizm tesislerinin denize sıfır planlanmadığı projede 20 golf sahası, termal merkez ve sağlık turizmine yönelik özelleşmiş turizm tesisleri, kongre merkezleri yer alacak.En az 100 bin istihdamKültür ve sanat merkezlerinin de yer aldığı projede, agro turizm alanı, doğa turizm alanı, ekstrem sporlar için uygun alanlar ve film stüdyolarına da yer ayrılacak.Düşük yoğunlukta yatay mimarinin uygulanacağı projede zemin artı 2 kat ile sınırlandırma yapılacak.Doğaya saygılı, geri dönüşüm, ve sıfır atık politikaları çerçevesinde sürdürülebilir ve doğa dostu olarak hedeflenen projede en az 100 bin dil bilen yetişmiş nitelikli istihdam imkanının oluşturulacağı belirtiliyor.