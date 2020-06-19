Çeşme esnafından altyapı çalışmalarına tepki

Çeşme esnafından altyapı çalışmalarına tepkiİZMİR'in Çeşme ilçesinde, tatil sezonu ile eş zamanlı olarak başlatılan alt yapı çalışmalarına esnaf tepki gösterdi.

19.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:11
Çeşme esnafından altyapı çalışmalarına tepki
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, tatil sezonu ile eş zamanlı olarak başlatılan alt yapı çalışmalarına esnaf tepki gösterdi. İşletmeci Aslı Çatıkkaş (37), "Bu yapılan Türk turizmine darbedir" dedi.
Normalleşme süreciyle birlikte turizm merkezlerinde hareketlenmeler başlarken, Alaçatı'da Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan altyapı çalışmaları esnafın tepkisini topladı. Geçen pazartesi günü de Alaçatı ile Port arasında kalan 12500 sokakta İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU tarafından kanal çalışması başlatıldı. Altyapı çalışmalarının pandemi döneminde değil sezonda yapılmasına anlam veremediklerini belirten otel işletmecisi Aslı Çatıkkaş, "Burada kış ve pandemi döneminde belediye hiçbir şey yapmadı. Zaten ekonomik olarak sıkıntı çeken bizim gibi işletmeler sezonu beklerken, 15 Haziran'da kanal çalışması ile karşılaştık. Rezervasyon yaptıran müşterilerimiz bir gün kalıp çıkıyorlar. Türkiye'de turizmin Antalya ve Bodrum ile birlikte üç markasından biri olan Alaçatı'da yapılan bu çalışmalar Türk turizmine darbedir. Bu zamanda Alaçatı'nın ana artelinde olacak iş mi? Orta refüj kurumuş, otlar yok. Bu görüntü Alaçatı'ya yakışmıyor" dedi. Çeşme esnafından altyapı çalışmalarına tepki

Kaynak: DHA

Etiketler: Alaçatı, Çeşme, Güncel, Haber

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