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Çeşme girişlerinde kontroller sıkılaştırıldı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme girişlerinde araçları durdurarak ateş ve yaş kontrolü yaparken, vatandaşlara mümkün olduğu kadar evlerinde kalmaları için tavsiyede bulunuyor.

05.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:41
Çeşme girişlerinde kontroller sıkılaştırıldı
Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme girişlerinde araçları durdurarak ateş ve yaş kontrolü yaparken, vatandaşlara mümkün olduğu kadar evlerinde kalmaları için tavsiyede bulunuyor.

Korona virüs (Covid-19) virüsü salgını tehlikesi nedeniyle maske takarak ve eldiven giyerek kendi sağlıklarını da güvence altına Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme otoban girişleri ile eski İzmir yolu girişinde kontrolleri sıkılaştırdı. Çeşme'ye giriş yapan bütün araçları durduran ekipler, araçların içindekilerinin ateşini ölçüyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların da araçlarda olup olmadıklarını kontrol ederken, vatandaşlara kendi sağlıkları için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayarak evlerinde kalmaları için tavsiyede bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa
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