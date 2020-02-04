Haberler » Güncel » Çeşme'nin 2019 yılı nüfusu belli oldu - Haber

Çeşme'nin 2019 yılı nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre, Türkiye ile il ve ilçelerin, 2019 yılı nüfusunu açıkladı.

04.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:17Çeşme'nin 2019 yılı nüfusu belli oldu
İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre, Türkiye ile il ve ilçelerin, 2019 yılı nüfusunu açıkladı. Açıklanan verilere göre; Türkiye'nin nüfusu 31 2019 itibarıyla 83 milyon 154 bin 997'ye ulaşırken, 'nin nüfusu da 44 bin 363 oldu.

Çeşme nüfusunun yüzde 50,93'ünün erkek olduğu açıklanırken, kadınların oranının da yüzde 49,07 olduğu ifade edildi. TÜİK verilerine göre; Çeşme nüfusunun 22 bin 592'si erkek, 21 bin 771'i kadınlardan oluşuyor. Çeşme'nin nüfusu, 2018 yılında 43 bin 489 iken, 31 Aralık 2019 itibariyle 874 kişi arttı. - İZMİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aralık, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 17:55:37