Çeşme'nin "Altın Projesi" Yola Çıktı

200 milyon liraya mal olacak projenin imza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Elini taşın altına koyarak birlikte yol yürümeye ve kaderi paylaşmaya karar verirse, İzmirlilerin başaramayacağı iş yoktur" dedi.

Slovenyalı bir grubun hazırladığı projesinin İngiltere, Amerika ve İtalya'da ödüller kazandığı TETUSA OASIS, günde 2 bin kişinin tedavi göreceği çok büyük bir kompleks olacak. Tesiste otelin yanı sıra 50 odalı yaşlı konuk evi de bulunacak. Burada, geçmişte Balçova Termal Tesisleri'ne gelen Norveçli turist sayısının çok üzerinde yabancı turist ağırlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ortak olduğu TETUSA (Termal Turizm Sağlık Merkezi A.Ş.) kentin önemli turizm bölgelerinden Çeşme'de yılların hayali olan "turizmi 12 aya yayma" hedefini gerçeğe dönüştürmek üzere çok önemli bir adım attı. İlçede 200 milyon TL yatırımla kurulacak uluslararası standartlardaki termal sağlık merkezi projesi TETUSA OASIS'in yaşama geçirilmesi için Slovenyalı mimarlık grubuyla imza töreni gerçekleştirildi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, TETUSA& nbsp; Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel, projeyi hazırlayan mimarlık ekibi ve TETUSA ortakları katıldı.

EXPO için belirlediğimiz hedefe yürüyoruz

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, projenin hayata geçmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi olarak ellerini taşın altına koyma bilinciyle ve kenti kalkındırmak üzere ortaklık kararı aldıklarını belirterek, "Biz dönemimizle birlikte, 'belediye başkanları sadece belediyenin yasal olarak verdiği görevlerden değil, kentin kalkınmasından yaşam kalitesinin yükselmesi ve kalkınmasından da sorumludur' diye Türkiye belediyecilik tarihine yeni bir ufuk getirdik. Kentin kalkınması için nerede ne lazımsa el attık. Bilim insanlarıyla birlikte İzmir Stratejik Planı'nı hazırladık. 15 senedir uyguluyoruz. Projelerin öncelik sıralamaları b elli. Adım adım bunları yaptık" dedi.

Başkan Aziz Kocaoğlu, sağlık turizminin İzmir'in EXPO'daki hedeflerinden biri olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Eğer İnciraltı rant kaygısıyla değil, sağlıklı büyüme ve kaliteyi konuşarak planlanabilseydi, bugün çok büyük bir ivme kazanmış olacaktık. İzmir Yarımadası'yla, eski kentiyle ve Agamemnon Kaplıcaları'nın bulunduğu İnciraltı ile sağlık, hizmet ve turizm sektörlerinde sıçrama yapacak, ülkenin ve kentin kalkınmasında kaldıraç olacak bir değerdir. Biz bunları geciktirerek aslında kentimizi ve ülkemizi geriye itiyoruz. Bizim çabalarımız Kemeraltı için de aynı hassasiyetle sürüyor.Kemeraltı'nda yağmur suyu kuşaklama hattını bitirdik. Altyapısı, aydınlatması ve zemin döşemeleriyle birlikte Kemeraltı'nı yeniden yaratmak üzereyiz. Kemeraltı dünyanın en &ou ml;nemli açık pazarlarından, 24 saat yaşanabilen, öğrencilerin otel ve pansiyonlarda kaldığı, tasarım atölyelerinin faaliyete geçtiği cıvıl cıvıl bir merkez olacak. Bunları yaparsanız turist de geliyor."

Sıçramayı turizmle yapacağız

İzmir nasıl kalkınır; sorusuna hazırladıkları stratejik planlarla yanıt aradıklarını dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, "İzmir'in hemen hemen hiç kullanamadığı birçok zenginliğinin olduğunun, bunları harekete geçirerek hizmet sektörü ve turizmde sıçrama yapabileceğinin, bunun ise mutlaka kültür, sanat ve sporla desteklenmesi gerektiğinin tespitini yaptık. Kalkınmanın sadece bir sektörde olmayacağı, bütün sektörlerin ayrı anda harekete geçmesi gerektiği bilinciyle yola çıktık. İşte Türkiye'nin en nitelikli fuar alanı Fuar İzmir. Eğer engellemeyle karşılaşmasaydık kabası bitecek olan kongre merkezi, eğer engellemeseydi Basmane'de tiyatro merkezi ve uzun uğraşlar sonucu temelini attığımız opera binası. Bir de tarihi Kemeraltı'nın ayağa kaldırılması.. 1971 binayı yıktığımız Yeşildere ve Kadifekale eteklerine doğru son tescilli binayı baz olarak bölgeyi temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Yıllardır Roma Antik Tiyatrosu konuşuluyordu, şimdi gün ışığına çıktı. Sadece antik tiyatro için 163 tane bina kamulaştırıldı. Bugün maalesef haberlerde Büyükşehir Belediyesi'nin adı geçmiyor. Senede 1 milyon liranın üzerinde Smyrna kazılarının sürmesi için kaynak ayırıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 6 milyon TL civarında kaynak ayırarak kentteki tüm kazıları finanse ediyoruz" diye konuştu.

Doğanbey'de kür merkezi müjdesi

TETUSA kür merkezinin kurulmasının önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşme'de üç ay çalışan otellerin doluluk süresini 4 aya çıkardığınızda, tesisler karını ikiye çıkaracaktır. Bunu iki ay daha uzattığınızda, otelciler uçar gider, yeni yatırımlara kaynak yaratır. Biz bir taraftan İzmir Jeotermal'de hem Balçova hem Doğanbey'de çok başarılı işler yaptık. Şu an Doğanbey'de kamulaştırdığınız 42 dönümde o bölgedeki otel ve pansiyonları harekete geçirecek kür merkezi projesi bitti. Yakında inşaatına başlayacağız. Yine o bölgede 800 dönüm serayı ısıtacak termal kaynağımız var. 15 megawat gücünde elektrik üretecek tesisin ihalesini yaptık, yakında üretim başlayacak. Jeotermal kaynak sonsuz değil, yerin altında bir göl. Reenjeksiyon yapmazsanız sürdürülebilirliğini kaybediyorsunuz. 2005 yılında Balçova'ya ortak olduğumuzda rezerv zayıflamıştı. Biz rehabilite ederek kapasiteyi 16 bin konuttan 36 bin konuta çıkardık. Bakarsanız, çalışırsanız, iyi niyetle çözüm ararsanız başaramayacağınız şey yoktur."

Herkes elini taşın altına koymalı

Bu projenin yapılmasının zorunlu ve acil olduğunu, her geçen günün ise kayıp anlamına geldiğini ifade eden Başkan Kocaoğlu, "Bu proje için İzmir'in zenginlerinin, İzmir'in kaderiyle kendi kaderini eş değer tutanların elini cebine sokması gerekiyor. Tamam, Belediye yapsın ama İzmirlinin de yeniden elini cebine atması gerekiyor. Kent sağlıklı büyürse bundan hepimize pay düşecektir. Burada 200 milyon lira yazıyor. Sadaka niyetiyle oradaki otellerden para almam. Sadakaya ihtiyacı yoktur bu kentin belediyesinin de, sektörlerinin de…Hep birlikte kazanmak istiyorsanız, elinizi taşın altına koyacaksınız. Belediye yapsın, hükümet arsayı versin mantığı artık yok. Ne belediyede, ne merkezi hü kümette kaynak var. Hep beraber herkes elini taşın altına koyarak, başarıya, birlikte yol yürümeye, kaderi, hayatı paylaşmaya karar verirse, İzmir insanının başaramayacağı iş yoktur" şeklinde konuştu.

Hayalimiz gerçek olacak

TETUSA (Termal Turizm Sağlık Merkezi A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel ise Çeşme için çok önemli bir adım attıklarını belirterek, "Bu proje için yıllarca mücadele etmiş rahmetli Şinasi Ertan başkanlığında kurulan bir şirkettik. Amacımız Çeşme'ye tedavi merkezi kazandırmaktı. Yer tahsisi için çok uzun mücadeleler verdik. Çeşmede 100 bin m² yekpare biralan yoktu. İlk etapta bu yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği Aquapark'ı bitirdik. Bugün de projenin ikinci aşaması olan termal kür merkezinin imza törenini yapıyoruz" dedi.

Öncel, ilçenin 12 ay turizmi için altın değerinde bir projenin hayata geçirileceğini vurgulayarak, "Biz bu projeyi termal tedavi merkezi olarak düşündük. Ona göre tasarladık. Slovenya'nın ünlü bir mimarlık ofisiyle tasarım ve konsept çalışmalarına başladık. Doğal doku korunarak Avrupa'nın en iyi projesi seçilen bir projeyi hayata geçirmek için çalışacağız. Sağlık merkezinde günde 2 bin kişinin tedavi göreceği çok büyük bir kompleks olacak. Tesiste otel projesinin yanı sıra 50 odalı yaşlı konuk evi de bulunacak. Proje yaklaşık 100 bin m²'de 200 milyon TL'ye mal olacak şekilde tasarlandı. Çeşme'de 12 ay turizme damga vuracak bi r tesis olacak. Ülkemize döviz kazandıracak. Geçmişte Balçova Termal Tesisleri'ne gelen Norveçli turist sayısının çok üzerinde bir turisti ağırlayacağız. İngiltere, Amerika ve İtalya'da çeşitli ödüller alan projenin Çeşme'ye ve Türkiye'ye çok fazla ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu aşamaya gelmemizdeki katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür diyorum. Bu projeye ve sağlık turizminin ne kadar önem taşıdığına inandı. Bu proje bittikten sonra hayalimiz gerçekleşecek. Çeşme'de 12 ay turizmi konuşmuş olacağız" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da, 60 ortağın 10 seneyi aşkın süre sabırla beklediği projenin nihayet gerçekleşme aşamasına geldiğini söyledi. Mimarlık grubunun bölgeye ve ülkeye öncülük edebilecek bir çalışmaya imza attığını dile getiren Dalgıç, "Başkanımız Aziz Kocaoğlu, İzmir'in her köşesindeki yatırımlara destek sağlıyor, öncülük yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Projenin Slovenyalı mimarlarından Dean Lah ise şunları kaydetti:

"Hepinize böylesine güzel ve enteresan bir projede çalışma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve çekici bir tesis olacağına inanıyorum. İnsanlar günümüzde sağlıklarına çok daha fazla önem veriyorlar. Burada sadece rahatlama ve hastalık sonrası tedavi değil, koruyucu tedavi de mümkün olacak. Bu endüstrinin ilaç endüstrisinden 3 kat daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcılarla beraber bu fikrin üzerinde çalıştık ve zengin bir proje yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince güzel bir merkez yaratacağımıza inanıyoruz."

Sağlık turizmi ayağa kalkacak

Çeşme'de kurulacak termal tedavi ve kür merkezleri ile birlikte İzmir, sağlık turizminde de adından daha fazla söz ettirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme'deki termal turizm kapasitesini artırmak için İZENERJİ şirketi aracılığıyla kısa adı TETUSA olan Çeşme Termal Kür Merkezi'ne de büyük çoğunlukta hisse sahibi oldu.

100 dönümlük arazide 200 milyon liraya mal olacak projeyle birlikte güzellik ve masaj merkezi, fitness salonu, tedaviyi tamamlayıcı iç havuztedavi ve kür merkezi, yüzme havuzu, yaşlı bakım evi, otel ve kapalı spor salonlarının yer alacağı bir tesis hayata geçirilecek.

Kaynak: Bültenler