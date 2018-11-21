Çeşme'nin Dünyaca Ünlü Ilıca Plajı, Artık Ücretsiz

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:03



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:03

İZMİR'in Çeşme ilçesinde dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın işletmecilik hakkını daha önce 10 yıl süreyle devralan belediye, buradaki işletmelerin tamamen kaldırılması ile düzenleme çalışmalarına başladı. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, şemsiye ve şezlong hizmetlerinin ücretsiz olacağını, burada kuracakları büfeleri de kendilerinin işletecekleri için hem ucuzluk hem de hijyen açısından sorun yaşanmayacağını söyledi.?Çeşme Belediyesi, Başkan Muhittin Dalgıç'ın bir süredir Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda, ünlü Ilıca Plajı'nın işletme hakkını, yıllık 300 bin TL'ye 10 yıl süreyle devraldı. Ancak plaj üzerinde bulunan bazı işletmelerin kaldırılmaması nedeniyle belediye, gerekli çalışmaları yapamadı. Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerinin buradaki işletmelerin tamamını çıkarmasının ardından, plajın belediyeye devri de gerçekleşti. Ekipler, plaj üzerindeki gerekli düzenleme çalışmalarına başladı. Gelecek günlerde de plajın yeni düzenleme çalışmaları kapsamında bazı bölgelere büfeler kurulacağı bildirildi.'EKONOMİK VE HİJYENİK OLACAK'Diğer plajlar için de çalışma yaptıklarını anlatan Muhittin Dalgıç, Ilıca Plajı için 5 yıldır mücadele verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Bütün sahil ve plajların belediyeye devri işlemi vardı. Milli Emlak Müdürlüğü'nden devir almıştık. Ancak bize boş olarak devredilmesi lazımdı. Yazın bunu yapamadılar. Dünden itibaren yıkımları yaptık. Şimdi tamamen belediyenin eline geçiyor. Yepyeni bir düzenlemeyle halkımızın karşısına çıkacağız. 2019 yazı içerisinde şezlong ve gölgelikler ücretsiz olacak. Planımız şudur; kurulacak büfeleri de belediye işletecek. Hem daha hijyen, hem de daha ekonomik olacak. Ayrıca plajın kapılarında görevliler olacak, daha kontrollü ve temiz olacak."ALTINKUM VE PIRLANTA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYORMuhitten Dalgıç, çalışmalarının sadece Ilıca Plajı'yla sınırlı olmadığını, diğer büyük plajlar Altınkum ve Pırlanta için de görüşmelerin sürdüğünü, 2019 için onları da yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.- İzmir