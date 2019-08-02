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Çeşme'nin gözde eğlence mekanında müzik dolu hafta sonu

İzmir'in Çeşme ilçesinin eğlence mekanlarından Shayna Beach Club, düzenlediği partilerle tatilcilerin değişmez adresi oldu.

02.08.2019 11:40 Çeşme'nin gözde eğlence mekanında müzik dolu hafta sonu
İzmir'in Çeşme ilçesinin eğlence mekanlarından Shayna Beach Club, düzenlediği partilerle tatilcilerin değişmez adresi oldu.

Çeşme ilçesinde, Aya Yorgi koyunun en dikkat çeken noktasında bulunan Shayna Beach Club, happy hour partilerle müzikseverleri ünlü isimlerle buluşturuyor.

Bu kapsamda mekan, 3 Ağustos Cumartesi günü canlı performans sergileyecek Hey Douglas ve 04 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Monality konserleriyle müzikseverlere keyifli saatler yaşatacak. Saat 17.00'de başlayacak happy hour partiler, müzik ve dans eşliğinde geç saatlere dek sürecek. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Magazin

Kaynak: İHA

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