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Çeşme'nin turistik otelleri yeni yıla hazır

İzmir'in Çeşme ilçesindeki turistik oteller, konuklarının 2020 yılını en iyi şekilde karşılamaları için özel menüler ve yılbaşı galası programları hazırladı.

10.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:23Çeşme'nin turistik otelleri yeni yıla hazır
'in ilçesindeki turistik oteller, konuklarının 2020 yılını en iyi şekilde karşılamaları için özel menüler ve yılbaşı galası programları hazırladı.

2020 yılına sayılı günler kalırken Çeşme'deki turistik otellerde hazırladıkları özel programlarla, konuklarına unutulmaz bir yılbaşı yaşatmak için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Konuklar, sadece gala yemeği için rezervasyon yaptırabilmelerinin yanı sıra zengin açık büfe, geç kahvaltı ikramı ve gün ışığı alan kapalı havuzu, saunası ve Uzak Doğu masaj programları ile kendilerine özel gala dahil konaklama paketi için rezervasyon yaptırabiliyor. Eşsiz lezzetlerin yer aldığı bir gala yemeği ile misafirlerini ağırlayacak olan oteller, farklı etkinliklerin hazırlıklarını da sürdürüyor. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

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