Çeşme Pırlanta Plajı'nda atlı jandarmalar göreve başladı

Çeşme Pırlanta Plajı'nda atlı jandarmalar göreve başladıİZMİR'in Çeşme ilçesindeki Pırlanta Plajı'nda atlı jandarma timi göreve başladı.

05.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:22
Çeşme Pırlanta Plajı'nda atlı jandarmalar göreve başladı
İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Pırlanta Plajı'nda atlı jandarma timi göreve başladı.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle gelen ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Pırlanta Plajı'nda devriye görevi yapıp, asayişi sağlıyor. Günün ilk ışıklarıyla göreve başlayan atlı jandarmalara, plaja gelen tatilciler büyük ilgi gösteriyor. Gün boyu plajda 'Fulya', 'Aybüke' ve 'Pamir' isimli atlarıyla dolaşan jandarmalar, suçun ortaya çıkmadan önlenmesi için görev yapıyor. Yabancı dil de bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Tatilciler, uygulamadan memnun kaldıklarını belirtip, içlerinin daha rahat olduğunu ve güven duyduklarını söyledi. Çeşme Pırlanta Plajı’nda atlı jandarmalar göreve başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Değerli Taş, Nevşehir, Jandarma, Çeşme, Güncel, Haber
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