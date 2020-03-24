Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Çeşme polisinden anonslu uyarı - Haberler

Çeşme polisinden anonslu uyarı

Çeşme polisinden anonslu uyarı Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme caddelerinde polis araçlarıyla dolaşarak, 65 yaş üstündeki ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmamalarını, ihtiyaçlarının karşılanacağını anons etti.

24.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:37
Çeşme polisinden anonslu uyarı
İZMİR - Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme caddelerinde polis araçlarıyla dolaşarak, 65 yaş üstündeki ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmamalarını, ihtiyaçlarının karşılanacağını anons etti.
Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları anonsta, "Sevgili Çeşme halkı; korona virüs salgını nedeniyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerinden ayrılmamaları gerekmektedir. Biz polis teşkilatı olarak sizlerin yanınızdayız. Zaruri ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere görevimizin başındayız. 155 polis hattımızı arayabilirsiniz" dedi. Çeşme Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulan Vefa Çalışma Grubu, Çeşme Emniyet Müdürlüğü, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı vatandaşların ihtiyaçları karşılanarak evlerine teslim ediliyor. Çeşme polisinden anonslu uyarı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Çeşme polisinden anonslu uyarı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Polis, Çeşme, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

15:02: İhsan Amca'nın videosuna benzer bir görüntü, ortaya çıktı! Bu seferki çok daha utanç verici - Haberler 14:59: Kurduğu özel ekiple faili meçhul cinayetleri çözen Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında hayatını... - Haberler 14:56: Aydın'da yasaklara uymayan yaşlılara ceza uygulanmaya başlandı - Haberler 14:56: Bağcılar'da evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor - Haberler 14:54: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "evde kal" çağrısı Açıklaması - Haberler 14:39: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var - Haberler 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler 14:09: Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı - Haberler 14:08: Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Loading