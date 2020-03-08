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Çeşme polisinden kadınlara çiçek

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlardaki kadınlara, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çiçek verdi.

08.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:33
Çeşme polisinden kadınlara çiçek
Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlardaki kadınlara, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çiçek verdi.

Polis ekipleri, bu kez, Çeşme girişlerinde araçları, kadınlara çiçek vermek için durdurdu. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Çeşme girişlerindeki arama noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara çiçek verdi. Araçlardaki kadınlar çiçekleri memnuniyetle alırken, polis ekiplerine de görevlerinde başarılar diledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Emekçi, 8 Mart, Çeşme, 3. Sayfa
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