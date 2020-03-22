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Çeşme polisinden virüs önlemli kontrol

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme girişlerinde yaptığı kontrollerde korona virüsüne karşı önlem olarak maske ve eldiven kullanmaya başladı.

22.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:03
Çeşme polisinden virüs önlemli kontrol
Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme girişlerinde yaptığı kontrollerde korona virüsüne karşı önlem olarak maske ve eldiven kullanmaya başladı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de korona virüsüne karşı yoğun önlemler alınırken, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çeşme girişlerinde yaptığı kontrollerde maske ve eldiven kullanarak korona virüsüne karşı önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontroller sırasında sosyal mesafeye de uyarken ehliyetlere de uzaktan bakarak tabletlerden sorgulama yaptı. Öte yandan birçok sürücünün de araçlarını maske takarak kullanmaları dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Çeşme, 3. Sayfa

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